Houssem Aouar ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club al termine del pareggio per 2-2 con la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Una bella serata, abbiamo dimostrato che noi siamo una grande squadra. Sicuramente non possiamo vincere tutte le partite ma fino alla fine abbiamo fatto tutto il possibile. E questo perchè siamo una grande squadra con un grande atteggiamento”.

L’ambientamento non è stato semplice per te, poi c’è stata la Coppa d’Africa, sei tornato e De Rossi ti ha dato una marcia in più.

“Si, quando sono tornato dalla Coppa d’Africa era un po difficile mentalmente per me perchè era una grande delusione per me e per il mio paese. Poco a poco mi alleno forte ogni giorno, il mister parla molto con me. È molto importante sapere che il mister vuole me, mi ha detto che devo migliore nell’intensità ed è quello che ho fatto, mi alleno ogni giorno per essere pronto. Oggi sono molto felice per la squadra”.

C’è una bellissima curiosità: prima del calcio d’angolo sei andato da Ndicka che aveva la mascherina in mano, gli dici “dammi la mascherina così puoi colpire di testa” e poi la Roma pareggia proprio con un suo assist.

“Si si, lui aveva la mascherina in mano, gli ho detto di darmi la mascherina perchè io avevo fatto un gol di testa, ma due era impossibile. È una bella immagine”.

Statisticamente hai detto “tocca a te” poi però ha fatto un grande assist. Questo è un punto importante.

“Si, è un punto molto importante. Lo sappiamo che non possiamo vincere ogni partita, però con questo atteggiamento possiamo fare un gran finale di stagione”.