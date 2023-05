Antonio il barista di Trigoria, tifoso-simbolo per Mourinho

Il Messaggero – «Se vi arriva un video taggato da me, non sono io, sicuramente è un virus». «Il video te l’ha dedicato il Mister Jose ROMA ALE». Potrebbe essere uno scambio come ce ne sono stati a migliaia, sulle bacheche social dei tifosi romanisti, dopo la qualificazione alla finale di Europa League. Ma quando c’è di mezzo Mourinho tutto diventa Special. Perché questo post campeggia sulla pagina Facebook di Antonio Moroni, il tifoso scelto nel dopo gara di Leverkusen dall’allenatore della Roma come simbolo di tutti i tifosi giallorossi.

«Antonio lavora a Trigoria. Per essere qui ha fatto una cosa incredibile, ha preso il treno poi è andato a Bologna ed è andato a Colonia. Domani va ad Amsterdam, una cosa in credibile. Ho pensato ad Antonio e ho pensato che c’è tanta gente come lui che ha fatto sacrifici per venire qua e stare con la squadra. Ho provato emozione per loro», le parole del portoghese. Una prova dell’empatia spesso evocata da Mou come elemento decisivo di una squadra vincente.

Il tecnico quando guidava il Tottenham fece cenare con la squadra un raccattapalle che, con la sua tempestivita, aveva consentito alla squadra di segnare un gol decisivo. Ora è toccato ad Antonio, barista della cooperativa Roma Chef, diventare l’uomo in più schierato da Mou nella battaglia di Leverkusen.