Antonio Arena, promettente attaccante classe 2009, è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il giovane talento, in arrivo dal Pescara, ha annunciato il suo addio al club abruzzese con un toccante messaggio su Instagram:

“Il mio tempo a Pescara è giunto al termine, e dire addio non è mai facile. Questi ultimi due anni hanno significato per me, molto di più di quanto possa spiegare. Sono stati pieni di sfide, crescita e momenti indimenticabili con persone che non dimenticherò mai. Grazie a tutti coloro che sono stati parte di questo viaggio poiché il vostro supporto ha fatto tutta la differenza. Me ne vado con nulla altro che rispetto e gratitudine, e guarderò sempre a questo capitolo con orgoglio.”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le visite mediche con la Roma sono previste per domani. Arena sarà un rinforzo per il settore giovanile giallorosso, ma su di lui si ripongono già grandi speranze per il futuro.