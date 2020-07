La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La cosa più malinconica è pensare che quella contro il Torino potrebbe essere stata l’ultima partita di Smalling con la Roma. Il Manchester United non scende sotto i 20 milioni nella richiesta per il difensore, forte di altre offerte dalla Premier. La Roma vorrebbe trattenerlo per l’Europa League o almeno per la partita contro il Siviglia. In entrambi i casi però i Red Devils vorrebbero comunque soldi. Una sorta di affitto, anche per una sola partita.