Ansia Fonseca per Pinto. Dzeko lancia Mayoral

Il Tempo (F.Biafora) – Quella di ieri è stata una giornata abbastanza convulsa per la Roma con Pinto che è risultato positivo al Covid e con mister Fonseca che non è partito a scopo precauzionale. Il nuovo dirigente giallorosso era risultato positivo in Portogallo a fine dicembre, poi era guarito con tanto di certificato di tampone molecolare negativo subito prima della partenza. Al suo arrivo a Trigoria, come da prassi, ha svolto un tampone rapido che ha dato esito negativo. Poi c’è stato quello molecolare che ha cambiato le sue sorti.

Leggi anche: Roma, Dzeko è affaticato. Un’occasione per Mayoral

Il club si è subito mosso per evitare ogni tipo di focolaio. Fonseca, prima di partire verso Crotone, farà un nuovo tampone e poi potrà imbarcarsi per raggiungere la Roma. Qualche cambio in formazione con Mayoral che rileva Dzeko in attacco. Le altre due novità sono Kumbulla e Cristante. Peres giocherà ancora a sinistra prima del rientro di Spinazzola che è imminente. Capitolo sponsor: l’accordo con New Balance è praticamente cosa fatta. L’azienda di abbigliamento ha già sottoposto alcuni modelli delle tre maglie per la prossima stagione.