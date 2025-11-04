Il Messaggero (D. Aloisi) – Più che luci a San Siro, una serata di lacrime per Dybala. Il rigore sbagliato (il primo dopo 18 realizzati con la Roma), la smorfia di dolore per il problema al flessore e gli occhi lucidi in panchina. Un campione troppo fragile che ancora una volta ha alzato bandiera bianca quando finalmente stava trovando continuità e magari sperava di finire nuovamente nella lista di Scaloni per l’amichevole in programma il 14 novembre contro l’Angola.

Oggi svolgerà gli esami strumentali, ma la lesione appare scontata. Gasp è in ansia e si augura che possa saltare solamente – si fa per dire – le partite con Rangers, Udinese e Cremonese. I controlli chiariranno i tempi di recupero, ma in caso di una lesione muscolare di secondo grado il 2025 rischia di essere già finito.

La Roma ha bisogno dei suoi colpi di genio e nell’ultimo mese l’esperimento da falso nove stava dando i frutti. Due gol tra Viktoria Plzen e Sassuolo più l’assist per Hermoso col Parma. Il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Dovbyk che col Milan è entrato nel finale. Un solo tocco in tredici minuti più recupero. Troppo poco, anzi pochissimo.

In Europa League partirà dal primo minuto con l’obiettivo di ritrovare la rete in trasferta che manca da marzo (Lecce) e di sistemare la classifica che a differenza di quella in A è tutt’altro che positiva.