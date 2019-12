Ansaldi sta bene. Bonifazi o Djidji, il dubbio per Roma

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Ansaldi ieri hanno confermato la prima diagnosi dei medici granata: il problema muscolare accusato contro la Spal non è serio. Contro la Roma comunque non ci sarà, visto che deve scontare la squalifica. Mazzarri per la sfida di domenica è costretto a due scelte: la prima, legata al centrocampo, vede coinvolti Lukic e Meitè. La seconda è legata alla difesa e vede il ballottaggio tra Bonifazi e Djidji. Per Kevin sarebbe anche un derby, visto che è laziale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.