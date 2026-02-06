Tra campo e social, a Trigoria continuano ad arrivare segnali incoraggianti in vista della sfida di lunedì sera contro il Cagliari. La Roma lavora per farsi trovare pronta all’Olimpico e Gasperini osserva con attenzione i progressi dei giocatori in fase di recupero.

Come emerso dall’allenamento odierno al Fulvio Bernardini e dai contenuti pubblicati sui social, anche Angeliño ha preso parte alla seduta con il resto del gruppo. Il terzino sinistro spagnolo è sempre più vicino al rientro a pieno regime e sta cercando di ritrovare la migliore condizione fisica dopo gli ultimi acciacchi.

A confermare il buon momento è stato lo stesso giocatore su Instagram, dove ha condiviso una foto dell’allenamento con l’emoji della batteria ricaricata. La storia era accompagnata dalla canzone “Fake news”, una chiara frecciatina alle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sulle sue condizioni di salute.