Corriere dello Sport (L. Scalia) – Roma e Al-Hilal continuano a lavorare alla cessione di Angeliño: accordo da 25 milioni con triennale da 10 milioni per lo spagnolo, che attende le visite mediche. In caso di fumata bianca, la Roma realizzerebbe una plusvalenza importante, avendolo riscattato dal Lipsia per 5 milioni. Il primo nome per sostituirlo è Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Club Brugge.

In difesa piace Lucumí (clausola da 27 milioni), ma si monitorano anche Kumbulla e Hermoso, di ritorno dai prestiti. In attacco piacciono Krstovic e Lucca, mentre Scamacca, stimato da Gasperini, spera in un ritorno a Roma. Saud ha mercato in Francia, Celik in Premier (Fulham in pressing), Shomurodov seguito in Serie A. Zalewski sarà riscattato dall’Inter per 6,5 milioni.