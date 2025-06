Corriere dello Sport (R. Maida) – A distanza di un anno e mezzo è giusto dire che la Roma ha azzeccato l’investimento di Angeliño: tra prestito e riscatto è stato pagato poco più di 5 milioni di euro. Adesso vale già il triplo.

Arrivato come vice Spinazzola, Angeliño è diventato velocemente il titolare della fascia mancina. Con Juric ha giocato spesso come centrale sinistro della difesa a tre, ruolo che non sentiva suo. Con Ranieri è tornato a correre avanti e indietro sull’out e i risultati si sono visti. Ora Angeliño spera di essere convocato dalla nazionale spagnola.