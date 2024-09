Il Messaggero (D. Aloisi) – Obiettivo tre punti. Non c’è altra strada per Ivan Juric che oggi debutterà sulla panchina giallorossa. Per la prima volta lo farà in un grande club e decide di non abbandonare la ‘sua’ difesa a tre. In porta ci sarà Mile Svilar che grazie a De Rossi è diventato un titolare inamovibile e non è discussione. Davanti a lui pronto lo stesso terzetto di Genova composto da Mancini, Ndicka e Angeliño. Hermoso e Hummels non sono ancora al top e l’esordio del 1′ sembra essere rimandato. Sulla destra spazio a Celik dopo la panchina di Marassi, mentre a sinistra scalpita El Shaarawy. In mezzo al campo la coppia sarà composta da Koné e Cristante. Difficile rinunciare al francese che è stato l’oggetto del desiderio di De Rossi e contro il Genoa ha dato un primo assaggio delle sue qualità.

Davanti insieme a Dovbyk ci saranno Dybala e Pellegrini. Paulo è stato provato come ala destra nei giorni scorsi e Juric potrebbe optare in corsa per un 3-4-3 che all’occorrenza può diventare 3-4-2-1 (marchio di fabbrica del croato) e in fase difensiva trasformarsi in un 3-5-2 più guardingo con il Capitano retrocesso in mediana. Accorgimenti che andranno testati in partita. La Joya vuole ritrovare il gol che manca da aprile e di fronte c’è la sua vittima preferita. Ha già segnato 14 volte all’Udinese e punta ad arrivare a quota 15. A sinistra l’allenatore spera di riavere a breve Zalewski. Ieri ne ha parlato in conferenza stampa: “È un giocatore importante che a me piace. Il reintegro? La cosa si sta risolvendo”. Parole che in teoria lasciano presumere ad una possibile schiarite con ritorno in gruppo del ragazzo. aprono a un possibile ritorno, tuttavia la situazione non è così semplice.

Oggi contro l’Udinese non ci sarà e il reintegro non è ancora vicino. In settimana non ha mai svolto con i compagni la parte tecnica, ma soltanto quella atletica. Se la situazione non si sbloccherà, probabili novità a partire dalla prossima settimana. Domani, invece, è previsto il ritorno in gruppo di Le Fée dopo un mese dall’infortunio al ginocchio al quale poi è seguita un’ulteriore problematica al muscolo del flessore. Questa sera intanto andrà in scena la contestazione dei tifosi. I gruppi della Sud si raduneranno prima fuori lo stadio e poi resteranno sotto le scale della Curva. L’entrata all’interno dell’impianto è prevista intorno al 30′. Resteranno fuori anche moltissimi tifosi degli altri settori. AIRC e UTR non esporranno gli striscioni per un tempo. Flop totale per la vendita dei tagliandi nei Distinti Nord-Ovest: il settore sarà semivuoto.