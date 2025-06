Sembrava tutto fatto per il trasferimento in Arabia di Angelino, con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi che fiutava l’acquisto lampo. La squadra, infatti, aveva tempo fino ad oggi per tesserare il giocatore in tempo per il Mondiale per il Club. Come riporta Fabrizio Romano, non si è raggiunto però il pieno accordo tra le parti, motivo per cui, per il momento, il terzino spagnolo resterà nella Capitale.