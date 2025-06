Mentre la Roma si prepara a ripartire ufficialmente il 13 luglio con il raduno a Trigoria, Angelino continua ad allenarsi anche durante le vacanze. Il terzino spagnolo, che potrebbe lasciare la Capitale entro fine mese per ragioni legate al bilancio e al Fair Play Finanziario, non vuole farsi trovare impreparato.

Dopo il mancato trasferimento all’Al-Hilal, trattativa sfumata poco prima del Mondiale per Club, il suo futuro resta ancora incerto. Al momento, infatti, non ci sono offerte concrete sul tavolo, ma la sua partenza resta una delle più probabili, insieme a quella di Ndicka.

Nel frattempo, però, Angelino manda un messaggio chiaro attraverso i social: con una serie di foto in palestra pubblicate su Instagram, ha scritto semplicemente “No stop”. Una dichiarazione d’intenti: in attesa di conoscere la prossima destinazione, lui continua a lavorare.