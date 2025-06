La Repubblica (M. Juric) – In attesa di Ranieri, la Roma si muove sul mercato. Angelino vicino all’Al Hilal di Inzaghi, Svilar si riavvicina al rinnovo. Due operazioni collegate: i petroldollari arabi finanziano le strategie giallorosse. Angelino, dopo il rifiuto di Theo Hernandez, è stato ceduto per permettere il suo inserimento nelle liste per il mondiale per club. Da 18 milioni iniziali, l’offerta è salita a 23 milioni più bonus, una plusvalenza di quasi 20 milioni per la Roma. Angelino firmerà un contratto da 10 milioni a stagione. Un’uscita pesante, ma che libera risorse.

Obbligatoria una cessione pesante prima del 30 giugno, l’Al Hilal ha cambiato le carte in tavola. La Roma ha rilanciato l’offerta a Svilar: 3 milioni di euro per 5 anni. Un cambio di rotta che ha riaperto la trattativa, grazie anche alla mediazione di Ranieri. Non c’è ancora accordo, ma le parti si sono riavvicinate. Nei prossimi giorni nuovi contatti per arrivare alla fumata bianca e scacciare le avances del Milan, alla ricerca di un sostituto di Maignan.