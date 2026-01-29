CORRIERE DELLA SERA – Angelino è tornato tra i convocati. Ma stavolta, a differenza di quanto avvenne a Glasgow a dicembre e poi per le gare successive, i miglioramenti della sua condizione fisica sono evidenti. L’ha confermato lo stesso Gasperini: “Ha avuto un’ottima ripresa negli ultimi dieci giorni. Tutti i suoi valori sono in crescita”. Dunque, non manca molto per vederlo tornare davvero protagonista. Questo sì che sarebbe per la Roma, in un reparto cruciale come quello degli esterni, un grande rinforzo.