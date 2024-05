Riscatto e migliore in campo. Una giornata da ricordare per Angeliño. L’esterno spagnolo è stato infatti ufficialmente riscattato dal Lipsia per una cifra complessiva di cinque milioni di euro.

E cinque sono anche i gol che quest’oggi la Roma ha segnato nell’amichevole di Perth contro il Milan, gara di cui l’iberico è stato protagonista assoluto. Prima l’assist ad Abraham per il 2-1 di Abraham, poi subito la rete personale.

Al termine della gara, Angeliño ha parlato ai microfoni del club. Di seguito le parole.

Sulla stagione.

“Stagione strana con alti e bassi. Squadra unita che ha finito bene la stagione. Abbiamo chiuso la stagione con questa bella tournée”.

Ti ha fatto impressione vedere tanti tifosi e così tanto affetto.

“Assolutamente. Sono veramente sorpreso da questa passione, ma questo è quello che succede quando si incontrato due grandi squadre”.

Sul riscatto.

“Sono contentissimo. Dal primo giorno mi sono innamorato di questa squadra e questi tifosi. Adesso non resta che lavorare per la prossima stagione”.