Buone notizie da Trigoria per Gasperini: Angeliño sta gradualmente ritrovando la forma dopo lo stop forzato per una bronchite asmatica che lo tiene fuori dal 2 ottobre, giorno della gara contro il Lille.

Come riporta Il Tempo, il laterale spagnolo ha ripreso ad allenarsi sul campo e, dopo una prima fase di corsa leggera, è tornato a lavorare con maggiore intensità. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare a toccare di nuovo il pallone, in attesa del via libera definitivo dei medici per il pieno reintegro in gruppo.