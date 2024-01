Angeliño bloccato dalle cessioni. Pinto cerca acquirenti per Belotti

Il Messaggero (G. Lengua) – De Rossi dà priorità all’esterno sinistro dato che Spinazzola si è recentemente infortunato e comunque è un calciatore in scadenza di contratto e molto fragile. Mentre Zalewski sarà sfruttato più come attaccante esterno che come terzino (ruolo in cui è stato adattato da Mourinho).

Per questo il nome forte è quello di Angeliño del Lipsia adesso in prestito al Galatasaray, club che dovrebbe riscattarlo qualora dovesse giocare un’altra partita. Ostacolo superabile quello della formula, ma solo dopo una cessione.

Tra i nomi in uscita c’è anche quello di Kumbulla che ancora deve rientrare in pianta stabile dalla lesione al legamento crociato. L’albanese avrebbe bisogno di giocare con continuità per recuperare in tempi brevi. Opzione che De Rossi non può garantirgli perché intenzionato a continuare con la difesa a quattro. Da qui nasce l’idea di piazzarlo in prestito per sei mesi e poi riprenderlo per farlo diventare uno dei difensori che formeranno il reparto la prossima stagione.

Cè poi Belotti che piace alla Fiorentina (è però saltato lo scambio con Ikoné), ma va superato l’ostacolo dell’ingaggio che spaventa i viola. Il Gallo è la riserva di Lukaku, ma De Rossi ha anche Azmoun e soprattutto Abraham. L’inglese avrà bisogno di giocare se vorrà avere mercato la prossima estate.