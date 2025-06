Il trasferimento di Angelino in Arabia Saudita sta incontrando ostacoli imprevisti. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, i tempi tecnici per la chiusura dell’affare si stanno rivelando più lunghi del previsto, rendendo la trattativa tra i club più complessa del previsto.

Nonostante l’interesse concreto dell’Al-Hilal, la situazione resta in bilico. Il club saudita aveva già predisposto un volo privato per Angelino, attualmente fermo a Roma, in attesa che venga trovato un accordo definitivo tra le parti coinvolte. Le difficoltà sembrano legate a questioni contrattuali sia con il club di appartenenza che con il giocatore stesso.

Le prossime ore si preannunciano decisive per comprendere se l’operazione potrà concretizzarsi od oppure no.

