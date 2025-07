Il Tempo (F. Biafora) – A giugno Angeliño sembrava pronto a partire per l’Al-Hilal, ma ora vuole convincere Gasperini a restare. L’esterno spagnolo è arrivato a Trigoria in ottima forma e, dopo più di una settimana di lavoro, si è mostrato al meglio fisicamente. Nonostante un accordo con i sauditi e una possibile cessione da 26 milioni, l’affare è saltato perché l’Al-Hilal ha deciso di puntare su Theo Hernandez. Angeliño, che non voleva lasciare l’Italia, ha quindi accettato di proseguire a Roma, dove si trova bene con la famiglia.

Dopo aver contribuito alla rimonta dello scorso anno, ora punta a confermarsi e a guadagnarsi un posto da titolare nelle amichevoli estive.