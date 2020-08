Andrea Leone: “Friedkin qui farà molto bene, la presenza di Ryan decisiva. Pallotta? Ci ha preso solo in giro”

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Andrea Leone, tifoso della Roma e presidente Leone Film Group, è stato intervistato dal quotidiano ed ha parlato anche dell’acquisto di Friedkin. Queste le sue parole:

Leone, ma davvero sarà nel Cda della Roma?

No. Con il Gruppo Friedkin c’è un ottimo rapporto di lavoro, abbiamo preso in esclusiva per l’Italia il loro prossimo film. Mio nipote Francesco, che lavora con me, ha un rapporto di amicizia con Ryan. Ma questo è tutto un altro discorso…

Contentoi che Friedkin abbia preso la Roma?

Molto. Pallotta non ha mai capito cosa significhi essere romanisti al 100%. Per loro lo sport è diverso. Invece se la Roma perde ti cambia la vita. Lo scorso anno, per la prima volta, non ho rinnovato l’abbonamento. Ora che c’è un’altra proprietà posso tornare. Loro sono un gruppo solido, vengono per fare bene. Mi auguro che non commettano gli stessi errori, qualcuno gli dovrà spiegare il romanismo.

Il bilancio di Pallotta?

Ha fatto tante cose da non romanista, per allontanare i tifosi. Ora spero ci sia chiarezza, che nessuno dica di voler rendere la Roma tra i club più forti del mondo senza poterlo fare. I tifosi della Roma non vanno presi in giro e con Pallotta mi sono sentito preso in giro.

Il futuro di Fonseca?

Mi sembra intelligente, l’allenatore bravo sa adattarsi ai giocatori che ha, lui è uno di quelli. Ha fatto il possibile in un anno balordo.