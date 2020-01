Anche turchi e arabi su Perotti, pesano i tre milioni di ingaggio

Diego Perotti potrebbe partire in caso di offerte. Diversi sono i club interessati all’argentino, i sondaggi arrivano anche da Turchia e Arabia, a cui si aggiunge in Italia, il Genoa, ex squadra dell’argentino, dal 2014 a fine 2015. Il nodo principale resta l’ingaggio troppo elevato, 3 milioni, inoltre il giocatore ha ritrovato spazio con Fonseca nell’ultima parte dell’anno. Discorso diverso invece per Juan Jesus e Pastore. Ieri il ds Petrachi ha fatto riferimento ad alcuni giocatori in uscita, i loro nomi possono essere gli indiziati giusti. Ingaggi pesanti e poche presenze, Jesus piace a Fiorentina e Cagliari, ma i dirigenti giallorossi non hanno trovato un’intesa con l’agente del giocatore. Pastore piace in Cina, ma la riduzione degli ingaggi imposta dalla federazione cinese blocca tutto. Lo riporta Il Corriere dello Sport.