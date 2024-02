Il Messaggero (P. Liguori) – È la sera della Roma, altroché finale del Festival di Sanremo: fino alle 20 almeno, l’adrenalina per chi ha un cuore giallorosso scorre collegata allo Stadio Olimpico. Qui arriva l’Inter, la capolista, e questo sarà il banco di prova più veritiero per la squadra “nuova” di De Rossi. Anche una buona partita a testa alta, sarebbe un vero nuovo inizio.

Per Lukaku è la grande occasione per farsi rimpiangere e lo stesso vale per Dybala. E poi c’è l’intelligenza dell’allenatore, che vuole dimostrare di migliorare più di qualcosa. Staremo a vedere, in ogni caso è una partita da non perdere. Come altre volte, la Roma è chiamata a dare qualcosa in più, oltre alla testa e al cuore. A noi, malati di romanismo, questi momenti piacciono.