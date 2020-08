Anche Mirante contagiato dal Covid19

Il Tempo (E. Zotti) – Nella Roma cresce a dismisura l’ansia. Dopo i due giocatori della Primavera anche il secondo portiere della prima squadra Antonio Mirante è risultato positivo al Covid. Lo ha dichiarato lui stesso in un video su Instagram: “Sono purtroppo risultato positivo. Sto bene, non ho alcun sintomo, né tosse né febbre. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i miei compagni”. Aveva trascorso le vacanze tra la costiera amalfitana e la Sardegna.