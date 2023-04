La Repubblica (G. Cardone) – Il giorno dopo la sconfitta con il Torino, Maurizio Sarri resta furibondo per l’arbitraggio di Ghersini e Lotito lo è ancora di più. Si sente penalizzata, la Lazio. Lotito è arrabbiato, i tifosi allarmati: “Non vogliono che ci qualifichiamo in Champions“, il concetto complottista. La corsa Champions continua e i biancocelesti devono rialzarsi subito per centrare l’obiettivo. Cruciale la prossima sfida, al Meazza domenica contro l’Inter (ore 12.30).