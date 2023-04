Anche la Primavera adesso fa sold out

Corriere dello Sport – Dimenticare Verona e ripartire per prendersi un biglietto per la finalissima dell’Arechi di Salerno. Oggi la baby Roma – di solito seguita da Mourinho dal vivo al Tre Fontane – si gioca una fetta di stagione ospitando l’Inter di Chivu nella semifinale di Coppa Italia. Palla al centro alle 15: è una gara secca, quindi in caso di parità si andrà avanti con i supplementari e poi eventualmente coi rigori: “Abbiamo davanti una bellissima sfida da vivere“, ha detto Federico Guidi alla vigilia.

La Roma sui social, ha spinto molto sull’evento e ha centrato l’obiettivo del sold out al Tre Fontane: le prenotazioni dei posti, hanno raggiunto quota 2.500. Un traguardo non scontato perché si gioca in mezzo alla settimana ima anche in un orario “scomodo” per chi lavora. La Roma, tra l’altro, ha invitato tutti i tesserati ad assistere alla semifinale di Coppa Italia. Non solo. Durante il pre partita di Roma-Sampdoria, Faticanti è intervenuto attraverso la radio ufficiale del club per invitare i tifosi dall’Eur, inoltre Pisilli nel poadcast ha detto che “la spinta del pubblico ci darà ancora più carica” aggiungendo: “Mi vedo ancora alla Roma tra 10 anni, sono anche tifoso”. Tutti si è allineato verso il pienone.