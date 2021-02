Anche Kumbulla è out: difesa in emergenza tra campionato e coppa

Il Messaggero (S.Carina) – Smalling e Kumbulla out (affaticamento al quadricipite destro per l’albanese, da valutare in vista del Braga), Jesus e Fazio ormai fuori dalle rotazioni: Fonseca rispolvera Cristante in difesa. Una volta in mediana, una volta dietro le punte, spesso e volentieri centrale nel reparto arretrato. Con l’ex Atalanta in quella posizione la Roma non ha preso gol in 5 partite e ci riprova oggi contro l’Udinese, orfana di Pereyra, Pussetto e Forestieri, ma con Llorente in più.

Proprio la difesa è il reparto in sofferenza della Roma, con 20 reti incassate nelle 7 partite con le grandi, con una media di 2,85. Lievitano a 35 (comprese quelle a tavolino) considerando il totale. A conti fatti 12 gol arrivano con le squadre dal decimo posto in giù. Peggio hanno fatto soltanto Benevento, Torino, Crotone, Parma, Cagliari, Bologna e Spezia, un dato che porta la Roma ad avere la peggior differenza reti dell’alta classifica.