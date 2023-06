Corriere dello Sport (C. Zucchelli) – In attesa di capire se accetterà la sfida ballerina di Nicola Zalewski, Paulo Dybala continua le sue ferie in Florida con una consapevolezza: è al centro della Roma. Escluso Mourinho, per evidenti motivi, è lui il motore e il cuore, anche mediatico, del club. Non è un caso che il suo nome sia sempre in evidenza, sui social e su Google, quando ci sono ricerche legate alla Roma e non è un caso che le immagini alla partita benefica organizzata a Orlando da Ronaldinho e Roberto Carlos abbiano fatto il giro del web. Insieme all’amico Vinicius, Dybala è stato il giocatore più cercato e lui, nonostante la pioggia torrenziale che ha interrotto il match dopo un’ora, non si è sottratto.

Foto, autografi, carezze ai bambini entrati in campo, due chiacchiere con Cafu e Aldair, gente che a Roma ha scritto pagine importanti di storia: l’argentino era praticamente ovunque. Dybala si è limitato a dire al microfono quanto fosse bello per lui partecipare alla partita, per il resto niente dichiarazioni perché la vacanza è vacanza. Paulo si allena con un personal trainer ma, soprattutto, si diverte con la fidanzata e gli amici. Tutt’altro spirito rispetto a un anno fa, quando ancora non aveva idea del suo futuro. Adesso, quando tornerà, il suo staff farà un punto con la Roma ma la sensazione è che salvo sorprese Paulo resterà il centro della squadra anche nella prossima stagione.

Le voci di un interesse della Premier si fanno sempre più insistenti, ma offerte ufficiali non sono arrivate. E anche se vari intermediari parlano del Manchester United e dell’Arsenal, Dybala va dritto per la sua strada. Una strada che lo vede cercato dai compagni sui social (ieri Zalewski, quasi ogni giorno Matic, un po’ di tempo fa El Shaarawy) e cercato dagli sponsor e dai tifosi. Ogni volta che fa qualcosa il suo nome schizza in cima alle tendenze della rete, le sue maglie sono le più vendute, il suo nome è quello più ricercato, i post che lo riguardano sono quelli con più interazione.

Un esempio? Su Instagram, nelle ultime due settimane, dopo l’attualità (il rinnovo di Smal-ling e poi Aouar) il post più commentato è stato quello che vedeva Dybala in azione (immagini vecchie) con la canzone della fidanzata Oriana come sottofondo. Numeri ufficiali della Dybala-mania non ce ne sono, ma ufficiosamente la metà delle maglie vendute quest’anno era con il numero 21 dietro. E la percentuale è in crescita (fino al 60%) quando si parla di t-shirt per bambini. Tra poco la Roma sarà ufficialmente sponsorizzata Adidas che è anche lo sponsor di Mourinho e dello stesso Dybala: facile che saranno soprattutto loro gli uomini immagine del brand.

A proposito di marchi, l’argentino ha un’immagine che cura a 360 gradi: da Instagram a Twitter, da Tik Tok a Telegram, Paulo ha in tutto il mondo 65 milioni di follower che, ogni giorno, lo seguono ovunque. E lui, di tanto in tanto, risponde: da Miami, qualche giorno fa, ha augurato buon compleanno e in bocca al lupo per un esame a due fan, scatenando l’entusiasmo di tutti gli iscritti al suo canale. Un modo come un altro per rendere felici i tifosi anche se i romanisti felici – davvero – lo saranno solo quando non ci sarà più nep.pure mezzo pericolo che possa andar via. La clausola per l’estero è valida fino al 31 luglio, ma è un ipotesi a cui nessuno vuole pensare.