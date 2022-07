Anche il difensore Tanganga sul taccuino di Pinto

Il Tempo (E.Zotti) – Se la Roma prenderà un quinto centrale di difesa, la sensazione è che arriverà dalla Premier League. Oltre a Bailly del Manchester United, che da giorni gravita in orbita giallorossa, all’elenco dei giocatori proposti a Trigoria e non scartati dal club ma soprattutto da José Mourinho si aggiunge il nome di Japhet Tanganga. Il roccioso difensore mancino classe ’99 è in uscita dal Tottenham, dopo essere stato lanciato in prima squadra proprio dallo Special One durante la sua prima stagione sulla panchina degli Spurs. Tanganga era stato proposto anche al Milan, che al momento sembra avere altre priorità, mentre aa Roma potrebbe prenderlo seriamente in considerazione, specialmente se da Londra aprissero all’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. La strada per il centrale inglese potrebbe rivelarsi maggiormente percorribile rispetto alla pista Bailly, che piace a Mou ma che rischia di costare caro visto che i Red Devils contano di incassare più di 10 milioni di euro.