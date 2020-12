Anche ieri i Friedkin in tribuna

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – I Friedkin sono completamente immersi nelle vicende della Roma, attenti a ogni minimo dettaglio. Anche ieri Dan e Ryan erano presenti in tribuna. Nelle ultime settimane hanno viaggiato molto tra Italia, Svizzera e Stati Uniti, ma hanno comunque voluto esserci per le partite. Dan Friedkin ha assistito in piedi ai primi dieci minuti di ogni match, osservando lo svolgimento del gioco, confrontandosi spesso con suo figlio Ryan.