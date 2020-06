Ancelotti: “Totti è stato un idolo, mi sarebbe piaciuto allenarlo”

Il ritorno in Italia non è stato come si aspettava. Carlo Ancelotti dopo l’avventura al Napoli ora si ritrova in Inghilterra a guidare l’Everton. L’allenatore ha rilasciato un’intervista al The Guardian nella quale ha parlato anche dei campioni che gli sarebbe piaciuto allenare e tra questi c’è Francesco Totti. Queste le sue parole:

“Sì, mi sarebbe piaciuto allenatore Leo Messi, anche soltanto per poterlo comparare con Cristiano Ronaldo (alle sue dipendenze al Real Madrid, ndr). Ma anche Totti, visto che ho cominciato alla Roma. È stato un idolo lì e mi sarebbe piaciuto allenarlo”.