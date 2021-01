Ancelotti: “Olsen? Parleremo con lui e con l’agente per trovare una soluzione”

Robin Olsen si avvicina sempre di più all’Everton. Il portiere svedese – in prestito dalla Roma – nonostante non abbia trovato molto spazio, ha convinto i Toffees. Il club inglese, ora, vuole acquistarlo a titolo definitivo. Nella trattativa, inoltre, potrebbe rientrare anche Bernard, per cui la Roma ha avviato i contatti con l’agente.

Del futuro dell’estremo difensore ha parlato Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, a margine della conferenza stampa dopo la sconfitta (0-1) negli ultimi minuti contro il West Ham. Queste le sue parole: “Ci fa piacere averlo qui, è un portiere che ha esperienza, quindi credo che parleremo con lui e l’agente per trovare una soluzione e farlo restare qui in maniera permanente. Può accadere a gennaio o a giugno. Nelle partite in cui è stato schierato ha fatto bene, era a suo agio, calmo e tranquillo. Penso che dia anche un buon sostegno a Jordan Pickford”.