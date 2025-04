Durante la conferenza stampa di avvicinamento alla sfida contro l’Athletic Club, Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro. Ecco le sue parole:

L’interesse del Brasile?

“Non c’è bisogno di dire nulla. Alla fine della stagione ne parleremo”.

Il Mondiale per Club?

“Alla fine della stagione discuterò di tutto con il club”.

Perché dice che ne parlerete a fine stagione?

“Perché non voglio parlare del mio futuro adesso. Ne parlerò con il club e non con voi. Il mio rapporto con il club è buono e chiunque dica il contrario sta mentendo. Il presidente mi sta dimostrando ancora più sostegno e affetto in questo periodo in cui le cose vanno male”.