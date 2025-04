Il futuro di Carlo Ancelotti prende una piega inaspettata. Il tecnico del Real Madrid, accostato per mesi alla panchina del Brasile, ha deciso di declinare la proposta della federazione verdeoro, lasciando aperti nuovi scenari sul suo prossimo incarico.

Secondo quanto riportato da Marca, Ancelotti ha comunicato il suo rifiuto al presidente Ednaldo Rodrigues, principalmente per due motivi. Da un lato, l’impossibilità di liberarsi dal Real prima del Mondiale per Club, a differenza di quanto richiesto dal Brasile, che lo voleva già a partire da giugno. Dall’altro, una maxi offerta arrivata dalla nazionale araba, pronta a garantirgli un ingaggio monstre da 50 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che ora cambia le carte in tavola anche per i club europei interessati.