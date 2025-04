Carlo Ancelotti è tornato a essere il principale candidato per la guida della nazionale brasiliana. Secondo quanto riferito da ESPN Brasil, la Federcalcio brasiliana (CBF) ha ripreso i contatti con l’entourage del tecnico italiano, dopo l’esonero di Dorival Júnior, che non ha mai nascosto la sua preferenza per l’ex allenatore del Real Madrid.

La posizione di Ancelotti a Madrid sarebbe diventata incerta dopo l’eliminazione dalla Champions League, e la finale di Copa del Rey di sabato contro il Barcellona potrebbe essere cruciale per il suo futuro. Una possibile sconfitta potrebbe accelerare la separazione dal club spagnolo e aprire uno spazio per il suo arrivo sulla panchina del Brasile.

Alcuni intermediari si troverebbero già a Madrid per avviare i colloqui con i rappresentanti di Ancelotti, ma la CBF ha precisato di non aver inviato ufficialmente emissari in Europa. Nonostante ciò, la Federcalcio brasiliana è determinata a nominare il nuovo commissario tecnico in vista delle qualificazioni ai Mondiali di giugno, e Jorge Jesus resta una delle alternative in caso di mancato accordo con l’allenatore italiano.