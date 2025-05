Alla vigilia della partita di campionato contro il Celta Vigo, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, è tornato a parlare del proprio futuro. Sul tecnico di Reggiolo circolano varie voci, dalla panchina della nazionale brasiliana a quella giallorossa. Ecco le sue parole:

Futuro?

“Sono molto affezionato al mio club, ai miei giocatori e ai miei tifosi. Parlerò del mio futuro il 25 maggio, non ora. So benissimo cosa faccio, cosa ho intenzione di fare e cosa farò, ma non ne parlerò oggi”.

Come immagina il suo addio?

“Non so cosa succederà ma qualsiasi cosa accadrà, sarà un addio fantastico. Non ho litigato in sei anni con il club e non ho intenzione di farlo l’ultimo giorno, che non so quando sarà. Potrebbe essere il 25 maggio, nel 2026 o nel 2030…”.

Dal club si fanno i nomi di Xabi Alonso, Solari, Klopp…pensa che le stiano mancando di rispetto?

“Assolutamente no. Ho un ottimo rapporto con il club e molte delle informazioni non sono vere”.