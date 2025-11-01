Ancelotti analizza la Roma: “Ecco perché fatica nelle coppe”

Carlo Ancelotti torna a parlare d’Italia e lo fa con l’autorevolezza di chi conosce a fondo il calcio nostrano. Intervistato da Dribbling, il programma del sabato pomeriggio di Rai Due, il tecnico del Real Madrid ha toccato diversi temi, soffermandosi anche sulla Roma di Gian Piero Gasperini.

“Gasperini ha reso solida la Roma, la squadra soffre nelle coppe a causa dell’inesperienza dei giocatori ma in campionato sta andando bene. Alla Roma abbiamo Wesley, nazionale brasiliano, quindi seguiamo i giallorossi professionalmente non solo emotivamente”, ha spiegato l’allenatore emiliano, sottolineando come a Madrid si guardi con attenzione alle prestazioni della formazione capitolina.

Poi uno sguardo più ampio sulla Serie A, che Ancelotti considera oggi più equilibrata che mai:

“Riguardo alla Serie A, è complicato gestire insieme campionato e coppe europee ma il Napoli è ai vertici della classifica. Il campionato, rispetto all’anno scorso, è più equilibrato. La Roma e il Milan sono cresciute. La Juve sta indietro ma sicuramente potrà recuperare, l’Inter ha una squadra strutturata ma non so dire se è la più forte”.