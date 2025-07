Infortuni: Baldanzi a riposo per affaticamento muscolare, stabile il tifoso caduto ieri in amichevole

Buone notizie per la Roma e per i tifosi giallorossi: le condizioni di Tommaso Baldanzi non destano preoccupazione. Il giovane fantasista, che ha saltato l’amichevole contro il Kaiserslautern, è stato fermato soltanto da un affaticamento muscolare. Nessuna lesione, nessun esame diagnostico in programma: si tratta solo di una precauzione per evitare guai peggiori. Secondo quanto raccolto, il classe 2003 dovrebbe tornare ad allenarsi già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di essere regolarmente in gruppo alla ripresa delle sedute prevista per martedì.

Nel frattempo, arrivano aggiornamenti anche sul tifoso che ieri è caduto oltre la vetrata a bordo campo della Fritz-Walter Arena. L’uomo ha riportato diverse fratture, tra cui alle costole e allo zigomo, ma è fuori pericolo. È attualmente ricoverato a Kaiserslautern, dove rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni.