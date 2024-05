L’ex portiere del Milan e cresciuto nelle giovanili della Roma, Marco Amelia, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb, sull’arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa. Queste le sue dichiarazioni:

A Roma si riparte da De Rossi. Una scelta che pagherà?

“Me lo auguro. Nel momento in cui scegli Daniele, che poi fa bene in questi mesi, poi non puoi cambiarlo. Devi dargli fiducia, è giusto che questa fiducia sia a lungo termine. Un allenatore, specie se giovane, non può pensare di stare sulla graticola. Anche se poi, l’allenatore, pur con un contratto indeterminato è sempre in discussione. Ma i Friedkin hanno preso la giusta decisione, ora sta a Daniele e allo staff, costruendo una squadra nuova e confermando la scelta dei Friedkin”.