Ambrosini: “Zaniolo è un prospetto interessante, è maturato nel modo di stare in campo”

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Nicolò Zaniolo ai microfoni di Sky Sport. Il classe 1977 ha parlato del suo modo di stare in campo e di quanto sia importante la continuità delle prestazioni. Ecco le sue parole:

“È un prospetto interessante, ha maturato il modo di stare in campo. I giocatori di classe e qualità particolari crescono quando fanno partite che fanno sempre la cosa giusta e non per forza quella eccezionale. Zaniolo stava avendo una continuità di prestazioni, a quell’età lì averla è la cosa più complicata. Non sempre tocchi 4 volte il pallone e 3 ti fai notare, l’abilità sta nel capire quando mostrare le proprie abilità e farlo il più possibile”.