Amauri afferma che sarebbe potuto diventare un calciatore della Roma In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Juventus e Palermo torna a parlare della sua carriera e dei momenti più significativi che l’hanno contraddistinta, tra cui un particolare interesse da parte dei giallorossi. Si racconta che dopo la prima stagione a Palermo fosse vicino a trasferirsi alla Roma.

“Sì, c’è del vero, anche se non c’erano solo loro. La Roma mi contattò e Baldini, che allora era il vice di Spalletti, mi spiegò che sarei stato perfetto accanto a Totti. Mi disse anche che Francesco avrebbe apprezzato molto l’idea di giocare con me. Ma non fu l’unica proposta importante: anche il Milan si era fatto avanti. Ancelotti mi aveva inserito in cima alla lista dei suoi obiettivi per il dopo Inzaghi“.

E alla fine arrivò la Juventus.

“Sì, e fu un’esperienza straordinaria. Lì respiravi una mentalità vincente difficile da descrivere, qualcosa che ti cambiava. Mi ritrovai in un reparto offensivo incredibile, con campioni come Trezeguet, Del Piero e Iaquinta. Ho ricordi bellissimi di quel periodo, soprattutto la notte contro il Real Madrid: segnai il 2-0, un momento indimenticabile, come vivere un sogno“.