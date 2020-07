Altro caso: è De Sanctis

Corriere dello Sport (R. Maida) – Un altro caso. Quaranta giorni dopo la sospensione di Petrachi, potrebbe terminare a breve anche l’esperienza di Morgan De Sanctis da direttore sportivo ad interim. L’ex portiere è profondamente amareggiato per l’organizzazione societaria ed entro fine stagione potrebbe subentrargli ufficialmente Fienga. Prima di arrivare a questa conclusione però, occorrerà attendere il confronto tra i due. De Sanctis è deluso perché aveva capito di doversi occupare della direzione sportiva della prima squadra ma è scivolato in fretta nello stesso imbuto che aveva già intrappolato Sabatini prima e Monchi poi: Baldini. In sostanza aveva deciso, seppur temporaneamente, di calarsi in questo ruolo ma ora non si sente più importante tanto che ha smesso di seguire la squadra in trasferta e guardare le partite allo stadio. Potrebbe andare all’Ascoli, al quale aveva detto no annusando la promozione a Trigoria. O anche al Verona. O potrebbe restare, se la società fosse in grado di garantirgli più peso.