Altri due positivi: in casa Spezia siamo a 11 con il Covid

gazzetta.it – Per lo Spezia non c’è pace. Dopo i primi casi di positività i giocatori contagiati sono aumentati a dismisura. L’ultimo giro di tamponi ha evidenziato altri due calciatori col Covid facendo arrivare il totale a 10. A loro va aggiunto un altro compagno che è rimasto direttamente a casa prima della partenza per il ritiro. Da due giorni la squadra è in isolamento a Prato dello Stelvio, ma la società ha ottenuto dalla Asl di Bolzano l’autorizzazione a svolgere sedute di allenamento individuale già da oggi pomeriggio.