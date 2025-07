Altre pretendenti su Rios? L’indiscrezione scuote la Roma: “C’è un vago interesse della Juve”

Un nuovo scenario si affaccia nella corsa a Richard Rios. Secondo quanto rivelato da Radio Radio, la Juventus starebbe monitorando con attenzione il centrocampista del Palmeiras, già da tempo nel mirino della Roma. A sganciare la notizia è stato Mario Mattioli durante un intervento radiofonico in cui ha spiegato:

“C’è un vago interesse per Rios da parte della Juventus. Sarebbe venuto fuori che in un centrocampo a due con Thuram sarebbe una vera e propria delizia. Vengono considerate in questo caso le caratteristiche fisiche di Rios”.

Un’accoppiata potenzialmente esplosiva che non è sfuggita agli osservatori bianconeri. Tuttavia, lo stesso Mattioli ha chiarito che:

“I bianconeri però sono ancora lontani rispetto alla Roma anche perché contrattazioni dirette non ne sono state fatte. Però posso dire che un interesse c’è ed è anche concreto”.

Il club giallorosso, guidato sul mercato da Frederic Massara, resta quindi in posizione di vantaggio. Ma è chiaro che ogni ulteriore esitazione potrebbe aprire spiragli alla concorrenza. Il nodo, ancora una volta, è il prezzo: i brasiliani del Palmeiras non si sono mai mossi dalla loro richiesta iniziale.

Per portare via Rios, serviranno 30 milioni di euro garantiti. Nessuna apertura a formule creative o ribassi: o si arriva a quella cifra, oppure non se ne parla nemmeno. La Roma lo sa. E adesso sa anche che la Juventus è alla finestra.