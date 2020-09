Altro giorno a Roma per Dan e Ryan Friedkin ed altro giorno a Trigoria per i due. Continuano le pianificazioni del nuovo presidente giallorosso che è anche in attesa di incontrare Fienga che oggi si sottoporrà al secondo tampone: in caso di esito negativo via libera. Lo riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport. La figura del CEO è di fondamentale importanza anche nel momento in cui il texano riuscirà ad incontrare il Sindaco Raggi per un primo approccio e per parlare anche dello Stadio della Roma.

Altra giornata di lavoro a #Trigoria per Dan e Ryan #Friedkin. Il presidente e suo figlio sono dalle 9 al Fulvio Bernardini per continuare a pianificare la nuova Roma, aspettando anche di poter incontrare #Fienga che oggi si sottoporrà al secondo tampone. #ASRoma pic.twitter.com/JiphwLXQOo — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) September 14, 2020