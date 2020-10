Alt per i test, a Trigoria congelati gli allenamenti

La Repubblica (F.Ferrazza) – Nessuna ripresa degli allenamenti per la Roma, ma nuovo giro di tamponi per tutti i giocatori a rischio. Dopo i due ragazzi delle giovanili risultati positivi al Covid-19, la squadra allenata da Fonseca tornerà a lavorare domani, ma in resta in attesa dell’esito dei controlli a cui questa mattina si sottoporranno. Una precauzione necessaria in conseguenza del fatto che i ragazzi dell’Under 18 si sono allenati con la prima squadra negli ultimi giorni, a causa delle tante assenze dei nazionali.