Alonso: “Servirà la notte speciale”. Preso Grimaldo

Corriere dello Sport (E.Piergianni) – Xabi Alonso ha do vuto cancellare due grossi calibri per il ritorno con la Roma. Sono il difensore esterno ivoriano Odilon Kossounou e il centrocampista tedesco Robert Andrich. Vanno a fare compagnia in infermeria all’ex romanista Schick e al veterano trequartista Karim Bellarabi. Kossounou e Andrich si sono infortunati nella trasferta romana e gli esami strumentali a Leverkusen hanno decretato che per loro la stagione è finita. All’Olimpico sono stati sostituiti senza fortuna dal robusto olandese Bakker e dall’ex genoano Amiri.

Dopo il mezzo passo falso di sabato a Stoccarda (1-1 con rigore in rimonta trasformato da Palacios) ieri Xabi Alonso ha concesso un giorno libero alla squadra, ma non ha atteso la ripresa degli allenamenti alla BayArena per promulgare sui media l’incitamento alla riscossa contro il suo ex sodale madrinista Mourinho. «Noi siamo consapevoli di dovere vincere la partita – ha affermato – Non ci sono alternative ed è meglio così. Se si vuole raggiungere una finale europea serve una notte speciale, di quelle che sono possibili soltanto in una competizione internazionale».

Per il Leverkusen sarà la prima semifinale europea dopo 21 anni, quando, sotto la guida di Ballack, in Champions sconfisse lo United ma poi fu affondato in finale da una saetta del madridista Zidane. «Dobbiamo sentire la voglia di ribaltare il risultato dell’andata – la parola d’ordine di Xabi Alonso – Giochiamo nel nostro stadio. La Roma ha il vantaggio si sentirsi favorita. Ma nel calcio tutto è possibile». Intanto è stato ufficializzato l’esterno sinistro del Benfica a parametro zero Alejandro Grimaldo: ovviamente per la prossima stagione.