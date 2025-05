Il sipario è calato su una stagione intensa per la Roma Primavera, e uno dei suoi volti più promettenti, Mattia Almaviva, ha scelto un post sui social per condividere un messaggio sincero e profondo nei confronti dei tifosi e dello staff. Almaviva non si nasconde dietro i risultati mancati: tra cui la semifinale del campionato Primavera persa 2-1 contro la Fiorentina. Partita, finita poi nel caos dopo che Zaniolo entrato nello spogliatoio, lo ha fisicamente aggredito in seguito ad una lite.