Il Messaggero (A. Mar) – Calcio e droga. Le Curve dell’Olimpico come piazze di spaccio: fermato e arrestato un ultrà giallorosso che l’altra sera, in occasione del big match di Europa League tra Roma e Milan, stava per accedere allo stadio con 47 dosi di cocaina al seguito.

A occuparsi delle verifiche sono stati soprattutto gli agenti del commissariato “Prati” a cui non e stuggito un certo nervosismo ai tornelli della Sud da parte del supporter romanista, tra l’altro già noto per precedenti di spaccio. Da lì l’intuizione di portarlo negli uffici di polizia presenti all’Olimpico e perquisirlo in maniera più approfondita. Durante il controllo è così spuntato fuori, ben occultato dallo stesso, un significativo quantitativo di sostanza stupefacente. In particolare, il 45enne, Emanuele Salvati, teneva ben nascoste addosso le 47 bustine contenenti la cocaina. il giudice ne ha convalidato l’arresto disponendo per lui l’obbligo di dimora in casa dalle 19 fino al giorno successivo. L’altra sera, intanto, si è perso la vittoria e il passaggio della Roma alle semifinali.