La Gazzetta dello Sport (N. Berardino) – Allerta massima per il derby dell’Olimpico. Un piano di sicurezza quanto mai articolato per la stracittadina della Capitale in programma per le 12:30, come disposto dopo le valutazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive del Viminale. Oltre 1500 gli agenti impegnati. Da ieri sera l’area del Foro Italico è praticamente blindata. Ieri sera presidiati anche pub e locali notturni per evitare scontri tra gli ultrà.

I cancelli dell’Olimpico verranno aperti alle 10:00. Ci saranno 60.000 spettatori. Percorsi di avvicinamento allo stadio separati per i tifosi, differenziate anche le aree parcheggi. Sull’Olimpico la sorveglianza dall’alto degli elicotteri sarà potenziata con quella dei droni della Polizia. Intensificati i controlli agli ingressi dello stadio per eventualmente individuare e sequestrare striscioni a sfondo politico. Verrà monitorato anche il deflusso dallo stadio.